В памятной акции «Бескозырка» приняли участие более 600 ушаковцев

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Почтить память защитников Малой земли в день высадки героев-десантников 3 февраля собрались курсанты, командиры, преподаватели и сотрудники Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, а также Морского и Транспортного колледжей. Акции «Бескозырка» в этом году исполнилось 55 лет. Шторм, дождь, а иногда и град не помешали Вахте памяти и торжественному шествию. Такая погода в Новороссийске в это время всегда. В такую же погоду под шквальным огнем противника герои-десантники Цезаря Куникова ценой собственной жизни удерживали Малую землю на протяжении 225 дней.

Традиция не одного десятилетия: ранним утром 3 февраля у мемориала на территории университета уже алели цветы. В 2020-ом, в год юбилея Победы, здесь провели масштабную реконструкцию и на мраморных плитах обновленной «Аллеи Победы» были выбиты имена 2600 погибших героев-малоземельцев.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

- Наши курсанты совместно с новороссийским музеем провели грандиозную работу и сейчас к этой братской могиле приезжают родственники воинов, погибших на Малой земле, говорят слова благодарности, ведь многие не знали, где захоронены их предки. Сегодня поисковая работа продолжается, и мы уверены, что со временем, здесь станет еще больше имен тех, кто считался без вести пропавшими, - уверен проректор ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова Сергей Панченко.

В тот же день, 3 февраля, уже в Южной Озерейке преподавателями Ушаковки была организована военно-историческая реконструкция десанта. Не менее значимого, но, к сожалению, сегодня менее известного. Участниками действия стали около 40 человек из тематических клубов Краснодара, Белореченска, Динской, Анапы, Геленджика, Новороссийска. Моряки Черноморского флота, немецкие и румынские солдаты были одеты в оригинальную форму. Каски, ремни, пряжки, фурнитура и даже оружие – все настоящее, сохранившееся со времен войны.

- Идея провести реконструкцию военных событий появилась давно. Три года назад получилось реализовать задуманное. Мы вышли на представителей городской администрации, нас поддержали. Признательны всем военно-историческим клубам, которые всегда отзываются на наше приглашение, - комментирует один из главных организаторов акции Михаил Чура, руководитель Центра комплексной безопасности Института повышения квалификации ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова.

За 47 лет существования вуза: НВИМУ, МГА, НГМА, ГМУ, курсанты всегда на «Бескозырке». И это самое главное, ведь традиция не умирает, а значит память живет и передается из поколения в поколение!