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НовостиОбщество7 февраля 2023 10:24

В Сочи внедрят сеть самостоятельных турмаршрутов с аудиогидом

Маршруты будут включать исторические и другие объекты туристского показа
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Администрация планирует обновить систему навигации на туристических тропах.

Администрация планирует обновить систему навигации на туристических тропах.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи создадут сеть самостоятельных городских маршрутов. Воспользоваться услугой туристы смогут во время летнего сезона в 2023 году. Все маршруты будут оборудованы удобной инфраструктурой и расположены в пределах города.

- Маршруты будут включать исторические и другие объекты туристского показа с возможностью подключения аудиогида, – рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация планирует обновить систему навигации на туристических тропах.