Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

Суд оставил без изменений приговор за взятки бывшему замглавы минсельхоза Кубани. Он вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, бывший замглавы минсельхоза края Ким Тертица вместе с начальником управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации ведомства получили несколько взяток. С ноября по апрель 2017 года начальник одного из сельхозкооперативов передал им 500 тысяч рублей – часть оговоренных трех миллионов рублей.

Еще три миллиона рублей из установленных семи они получили от другого кооператива. Четыре млн рублей чиновникам передал представитель организации за предоставление гранта на развитие кооперативов.

После получения четырех млн рублей Кима Тертицу и его сообщника Александра Пиунова задержали. В 2021 году Пиунову назначили 2,6 года тюрьмы.

В июне 2022 года приговор озвучили бывшему замглавы ведомства. Ему дали 12 лет колонии строгого режима и штраф 15 миллионов рублей. Суд постановил, что Ким Тертица больше не сможет занимать руководящие должности ни на госслужбе, ни в муниципальном самоуправлении. Подсудимый обжаловал приговор.

- Апелляционное производство по делу осуществлено в связи с апелляционными жалобами защитников и осужденного, просивших приговор суда отменить, вынести оправдательный приговор либо вернуть уголовное дело прокурору. В удовлетворении апелляционных жалоб судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда отказано, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.