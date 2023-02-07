Проект реконструкции аэропорта Сочи представят на международном форуме

Специалисты покажут план развития аэропорта на стенде.

Проект реконструкции аэропорта Сочи представят на международном авиафоруме в Москве. Мероприятие проходит с 7 по 8 февраля. Аэропорт Сочи расскажет о планах развития комплекса до 2027 года.

- Предполагается строительство нового терминала, рассматриваются проекты по реконструкции аэродромной инфраструктуры и приаэропортовой территории, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Специалисты покажут план развития аэропорта на стенде. Он будет работать до 18:00 часов 8 февраля на площадке NAIS 2023.