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НовостиОбщество7 февраля 2023 10:51

Проект реконструкции аэропорта Сочи представят на международном форуме

Мероприятие проходит в Москве с 7 по 8 февраля
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Специалисты покажут план развития аэропорта на стенде.

Специалисты покажут план развития аэропорта на стенде.

Проект реконструкции аэропорта Сочи представят на международном авиафоруме в Москве. Мероприятие проходит с 7 по 8 февраля. Аэропорт Сочи расскажет о планах развития комплекса до 2027 года.

- Предполагается строительство нового терминала, рассматриваются проекты по реконструкции аэродромной инфраструктуры и приаэропортовой территории, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Специалисты покажут план развития аэропорта на стенде. Он будет работать до 18:00 часов 8 февраля на площадке NAIS 2023.