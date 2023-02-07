Улицы Майкопа расчищают от снега

В городе расчищают дороги от снега и наледи
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Майкопе улицы расчищают от снега. 7 февраля город накрыл снегопад. Чтобы обезопасить движение ночью дороги обработали солевой смесью. Очистка территорий продолжается.
- Особое внимание уделено дорогам и маршрутам общественного транспорта, участкам вблизи социальных объектов, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», управляющим компаниям дано поручение очистить придомовые территории. Позаботиться о чистоте на тротуарах и подъездах к домам от снега и наледи.
Кроме того, водителей попросили минимально использовать личный транспорт. А также соблюдать скоростной режим, во избежание аварийных ситуаций.