Улицы Майкопа расчищают от снега

В городе расчищают дороги от снега и наледи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Майкопе улицы расчищают от снега. 7 февраля город накрыл снегопад. Чтобы обезопасить движение ночью дороги обработали солевой смесью. Очистка территорий продолжается.

- Особое внимание уделено дорогам и маршрутам общественного транспорта, участкам вблизи социальных объектов, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», управляющим компаниям дано поручение очистить придомовые территории. Позаботиться о чистоте на тротуарах и подъездах к домам от снега и наледи.

Кроме того, водителей попросили минимально использовать личный транспорт. А также соблюдать скоростной режим, во избежание аварийных ситуаций.