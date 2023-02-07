Смертельная авария произошла 6 февраля неподалеку от Шапсугского водохранилища Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Адыгеи проводит проверку по ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими. Смертельная авария произошла 6 февраля неподалеку от Шапсугского водохранилища.

- Установлено, что 53-летний житель Краснодарского края, находясь за рулем кроссовера иностранного производства, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с ВАЗ-2110, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», 22-летний водитель отечественной легковушки получил травмы несовместимые с жизнью. Парень погиб на месте. Двое его пассажиров в возрасте 19 и 20 лет с травмами доставлены в больницу.