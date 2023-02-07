На Кубани зафиксировали 50-сантиметровые сугробы

Синоптики рассказали, где на Кубани самые высокие сугробы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодарский край засыпает снегом. Виной тому - активный средиземноморский циклон, который продолжает влиять на погоду южных регионов страны. Синоптики рассказали, где на Кубани самые высокие сугробы.

- На территории Кубани снега до 8 сантиметров. В предгорных и горных районах сугробы достигли высоты в 10–20 сантиметров, а местами составляют 30–50 сантимеетров, - уточняют в центре погоды «Фобос». - Снежный покров высотой в 1–3 сантиметра сформировался даже на Черноморском побережье - от Анапы до Туапсе.

Стоит сказать, что пока о рекордах синоптики не говорят. Напомним, в январе 2022 года «КП» - Кубань» писала, как на Краснодарский край обрушился экстремальный снегопад. В кубанской столице выросли полуметровые сугробы. Но сильнее всего тогда от стихии досталось Туапсинскому району. Высота сугробов в некоторых поселках была с человеческий рост.