Строительство сетей завершат к концу февраля Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Успенском районе Кубани до конца февраля газифицируют четыре поселения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Трубопровод в муниципалитете прокладывают к селам Новоурупскому, Трехсельскому, Пантелеймоновскому и хутору Воронежскому. Специалисты уже оборудовали 13,6 км из 13,8 км сетей.

Уточняется, что трубопровод позволит газифицировать 850 домов или более двух тысяч жителей.

- Мы сможем включить эти населенные пункты в программу газификации и построить межпоселковые сети за счет краевого бюджета. А уже разводящие газопроводы будут подведены к границам земельных участков бесплатно за счет программы догазификации, - сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.

В 2023 году на Кубани проложат около 185 километров подводящих и распределительных сетей в 22 населенных пунктах.