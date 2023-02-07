На Кубани организуют дежурство дополнительных аварийных бригад из-за непогоды Фото: t.me/rosseti_kuban

На Кубани организуют дежурство дополнительных коммунальных бригад из-за непогоды. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.

Региональные предприятия ТЭК и ЖКХ подготовили 1162 аварийно-восстановительные бригады. В них задействованы более 6,5 тысяч специалистов и свыше 4,2 тысячи единиц спецтехники. Кроме того, за ситуацией в регионе следят 88 оперативных групп.

- Особое внимание бесперебойному энергоснабжению социальных объектов - больниц, школ, детских садов, обеспечению теплом жителей в минусовую температуру. Организуйте работу «горячих линий», чтобы каждый человек мог дозвониться на экстренные телефоны в случае необходимости, - отметил глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в школах Новороссийска и Геленджика 8 февраля отменят занятия из-за непогоды.