В Центральном районе Новороссийска ввели режим ЧС из-за урагана

В городе устраняют последствия урагана Фото: t.me/alekseioderov

В Центральном районе Новороссийска ввели режим ЧС из-за непогоды. В городе-герое вторые сутки бушует ураганный ветер, порывы которого местами превышают 30 метров в секунду.

- 7 февраля с 12:00 на территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. На усиленный режим работы переведены все службы города, отвечающие за безопасность, а также аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жителей города просят быть осторожными и без необходимости не выходить из домов. Спасатели продолжают устранять в городе последствия урагана, дороги расчищают от снега и наледи, а тротуары, остановки, и проезжую часть обрабатывают песко-соляной смесью.

Отмечается, что ураганный ветер и метель в Новороссийске сохраняются до 9 февраля.