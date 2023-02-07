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НовостиОбщество7 февраля 2023 12:54

Неделя науки стартовала в Адыгейском государственном университете

Участников ждут открытые лекции и мастер-классы
Валерия ГОДОВНИКОВА
Цикл мероприятий продлится в вузе до 10 февраля.

Цикл мероприятий продлится в вузе до 10 февраля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя науки стартовала в Адыгейском государственном университете. Цикл мероприятий продлится в вузе до 10 февраля.

- В программе Недели науки — деловая игра «Self-presentation», мастер-классы, интеллектуальные игры, воркшопы, круглые столы и открытые лекции, - рассказали в пресс-службе АГУ.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», самое ожидаемое событие состоится 8 февраля. В этот день участники смогут пройти любую из 50 тематических станций. В университете пройдут интеллектуальные турниры, квесты, экскурсионные часы и олимпиады. Посетители смогут узнать побольше о генетике, географии, литературе и программирование.