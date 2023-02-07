В Новороссийске несколько поселений остались без света из-за аварии

В Новороссийске несколько поселений остались без света из-за аварии. Отключение произошло в селах Цемдолина, Борисовка и Большие Хутора.

Без света, в частности, оставались жители улиц Центральной, Свободы, Православной, Генерала Пиленко, Лимонной, Гиацинтовой, горы Великой в селе Цемдолина. Из-за аварии обесточило дома по улицам Агатовой, Чапаева, Гранатовой, Гоголя, Н.Демяника, Аметистовой в селе Борисовка.

В настоящее время аварийные бригады устранили поломку. Остается подключить одну подстанцию.

- Электричество остается отключенным в селе Большие Хутора по улицам Солнечной, ул. Головань, переулкам Ж. Мальского и Майскому. Ориентировочное время восстановления - 1,5 часа, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске без света остались 70 человек. Электроснабжение в квартале 8-я Щель восстановили.