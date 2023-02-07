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НовостиКарта Кубани7 февраля 2023 13:30

В Новороссийске 40 многоэтажек остались без тепла

На месте аварии работают экстренные службы
Светлана ОВДЕЙ
В Новороссийске 40 многоэтажек остались без тепла Фото из архива КП

В Новороссийске 40 многоэтажек остались без тепла Фото из архива КП

В Новороссийске 40 многоэтажек остались без тепла. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Отопление в 40 многоквартирных домах отключено из-за поиска утечки от котельной по улице Сипягина, 6. Тепла, в частности, нет в многоэтажках по улицам Видова, Губернского, Кутузовской, Мира, Новороссийской Республики, Революции, Рубина, Советов, Щорса, Грибоедова.

Под отключение также попали дома по улицам Конституции, Сипягина, Фисанова, Энгельса, гимназия №20, детский сад №56, поликлиника №1 и поликлиника моряков.

- Повреждение в системе отопления устранили, сейчас идет заполнение теплоносителем. Для прогрева батарей в домах потребуется 3-5 часов, - сообщили в краевом оперштабе.