Три детских сада построят на улице Героев-Разведчиков в Краснодаре Фото: krd.ru

Три детских сада построят на улице Героев-Разведчиков в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Положительное заключение уже получило учреждение на 300 мест по улице Героев-Разведчиков, 38. Проекты детсадов на 150 мест каждый по улице Героев-Разведчиков, 4 и 10 находятся на рассмотрении.

- В этом районе остро стоит вопрос с нехваткой детских дошкольных учреждений, и мы активно прорабатываем возможность создания здесь социальной инфраструктуры, - отметил директор департамента строительства Иван Горобец. - В настоящее время определяется источник финансирования проектирования еще одного детского сада.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что госэкспертиза одобрила проекты строительства пяти детских садов на Кубани. Также положительные заключения получили два здания врача общей практики.