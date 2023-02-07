Из типографии в Анапе украли дрель и шуруповерт. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе мужчина украл из типографии дрель и шуруповерт на 45 000 рублей. Подозреваемым оказался 28-летний житель Новороссийска.

- В полицию обратился представитель типографии. Он пояснил, что из помещения пропали электроинструменты: шуруповерт, дрель фирм Metabo и Bosch. Также зарядные аккумуляторные устройства к ним, - сообщили в пресс-службе МВД России по Анапе.

Уточняется, что подозреваемый оказал бывший строитель, который раньше делал ремонт в типографии.

Похищенные электроинструменты изъяты у злоумышленника и вернули владельцу. На данный момент мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.