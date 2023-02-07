В Анапе из-за урагана без света остались более 12,5 тысяч человек

В Анапе произошло аварийное отключение электроэнергии. Фото: t.me/chistoAnapa

В Анапе из-за урагана произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 12,5 тысяч человек.

- Отключение прошло в станице Анапской. Также хуторах Рассвет, Заря и Тарусино, - сообщили в МЦУ Анапы.

Уточняется, что специалисты работают над устранением аварии.

На данный момент приблизительное время восстановления электроэнергии уточняется.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Анапе 1,9 тысячи человек остались без света из-за урагана