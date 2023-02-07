В Сочи открыли офисы и горячую линию для ознакомления с генпланом Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи открыли офисы и горячую линию для ознакомления с генпланом. Жители города могут изучить предварительную версию градостроительного документа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

До начала публичных слушаний сочинцам предлагают получить адресную информацию о запланированных соцобъектах, общественных пространствах, транспортной инфраструктуре. В офисах принимают предложения жителей по проекту. Документ уже опубликован на сайте администрации Сочи.

Уточняется, что в конце февраля в системе «Генплан Сочи РФ» разместят версию документа с учетом пожеланий сочинцев. Проконсультироваться жители могут, обратившись на горячую линию по номеру 8(938)465-2023 или в офисы, открытые в администрациях внутригородских районов.

- Предполагаем, что в Год архитектуры общее число жителей, принявших участие в обсуждении Генплана, составит свыше 400 тысяч человек, практически все взрослое население, для этого открыты офисы во внутригородских районах, - отметил директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи Дмитрий Литвинец.

С августа 2022 года в департаменте функционировал штаб по ознакомлению жителей с концепцией генплана. От сочинцев и гостей курорта поступило более 1500 предложений.

В проекте генплана учли социальные объекты во всех внутригородских районах, 170 детсадов, 61 школу, 330 учреждений спорта, культуры и здравоохранения. Общественные обсуждения пройдут в марте 2023 года. После финальной корректировки документ опубликуют в Федеральной государственной системе территориального планирования.

Согласовать проект Генплана с органами местного самоуправления смежных муниципалитетов, исполнительными органами госвласти региона, федеральными органами исполнительной власти планируют до 1 июля 2023 года.