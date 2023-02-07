Моржи из Анапы искупались в море. Фото: t.me/MoreOz

Анапские моржи искупались в море в норд-ост. Они не испугались ледяного ветра со снегом, которой сносит все на своем пути. Сегодня в некоторых местах порывы достигали 38 метров в секунду.

- Какой ужас! Как дедушка забрался в такую воду, она же обжигает, - прокомментировали люди в соцсетях.

Подобная «отвага» может быть очень опасна для жизни и даже привести к летальному исходу. Не советуем вам повторять такие купания.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что снежный ураган стихнет на Кубани только через два дня.