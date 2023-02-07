Дмитрий Хмелько назначен руководителем департамента промышленной политики Кубани

Дмитрий Хмелько Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дмитрий Хмелько назначен руководителем департамента промышленной политики Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Дмитрию Хмелько родом из города Гулькевичи 34 года. В 2011 году он получил образование в Кубанском государственном аграрном университете по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2011 по 2022 год Дмитрий Хмелько занимал линейные и руководящие должности в различных и страховых и банковских структурах. С мая 2022 года он замещал должность руководителя отдела развития промышленности и проектной деятельности в департаменте промышленной политики Краснодарского края. Женат, воспитывает сына и дочь.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что руководителем департамента строительства края назначен Игорь Федосов. Ранее он занимал должность замминистра культуры региона.