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НовостиОбщество7 февраля 2023 15:15

В Краснодарском крае иномарку разорвало пополам от удара об столб

Авария произошла в Абинском районе
Евгения ХАЛИКОВА
Момент аварии. Фото: t.me/gibdd_abinsk

Момент аварии. Фото: t.me/gibdd_abinsk

В Абинском районе на 86 километре автодороги А146 Краснодар - Верхнебаканский произошла авария, в которой пострадал человек. Как рассказали в районной Госавтоинспекции, 26-летний водитель на справился с управлением Mitsubishi Lancer на заснеженной дороге.

- Предварительно водитель не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость для движения транспортного средства и в итоге допустил занос с. Машину вынесло с дроги и далее она врезалась в столб, - рассказали в ГИБДД по Абинскому району.

От удара иномарку разорвало пополам. Получила травмы 23-летняя пассажирка машины. После осмотра врачей ей назначено амбулаторное лечение.