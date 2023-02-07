В Краснодарском крае иномарку разорвало пополам от удара об столб

Момент аварии. Фото: t.me/gibdd_abinsk

В Абинском районе на 86 километре автодороги А146 Краснодар - Верхнебаканский произошла авария, в которой пострадал человек. Как рассказали в районной Госавтоинспекции, 26-летний водитель на справился с управлением Mitsubishi Lancer на заснеженной дороге.

- Предварительно водитель не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость для движения транспортного средства и в итоге допустил занос с. Машину вынесло с дроги и далее она врезалась в столб, - рассказали в ГИБДД по Абинскому району.

От удара иномарку разорвало пополам. Получила травмы 23-летняя пассажирка машины. После осмотра врачей ей назначено амбулаторное лечение.