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НовостиОбщество7 февраля 2023 16:38

В Краснодаре пройдет фестиваль патриотической жестовой песни

Неслыщащие молодые люди исполнят «День Победы», «Катюша» и «Россия!»
Евгения ХАЛИКОВА
в Краснодаре пройдет инклюзивный фестиваль патриотической песни. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

в Краснодаре пройдет инклюзивный фестиваль патриотической песни. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре 26 февраля пройдет фестиваль патриотической жестовой песни. Организация мероприятия стала возможна благодаря гранту администрации Краснодарского края.

- Фестиваль жестовой песни «Кубанская душа» объединит на одной площадке слышащих и неслыщащих молодых людей. Участники исполнят патриотические песни «День Победы», «Катюша», «Россия!», а также гимны Российской Федерации и Кубани, - рассказали организаторы фестиваля.

В программе культурного события интерактивные площадки и автобусные экскурсии по краевому центру. Фестиваль пройдёт в театре «Мюзик-холл».