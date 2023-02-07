В Краснодаре вечером на расчистку дорог вышло 40 снегоуборочных машин

Улицы будут расчищать всю ночь. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре после того, как на городских дорогах снизился автомобильный трафик, на расчистку снега вышло более 40 машин. Они продолжат чистить и обрабатывать от скользкости дороги.

— Мы не планируем сбавлять обороты ночью и продолжим уборку и обработку дорог. После того как основной автомобильный поток спадет, снегоуборочные работы перейдут в активную фазу, чтобы не создавать проблемных ситуаций на дорогах, - рассказал вице-мэр города Владимир Архипов.

В планах дорожных и коммунальных служб расчистить все основные магистрали и путепроводы Краснодара. Ситуацию в краевом центре круглосуточно отслеживают специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта.

Шесть метеостанций используют для определения возможного образования наледи. Дополнительно был заключен муниципальный контракт с «Росгидрометом», который будет оперативно оповещать о переменах погоды. Водителей попросили временно отказаться от личных автомобилей, соблюдать скоростной режим и не выезжать на летней резине.