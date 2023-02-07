Шесть школ Краснодара присоединились к «Движению первых»

Первые 72 краснодарских школьника примкнули в новому школьному движению. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Шесть первых образовательных учреждений Краснодара присоединились к новому всероссийскому школьному движению «Движение первых». «Первички» организации появятся в школах № 25, 87, 64, 76, 80, а также в Центре детского творчества «Прикубанский». К движению примкнули 72 ученика.

— Очень надеюсь, что движение будет развиваться в наших образовательных организациях так же, как развиваются Союз казачьей молодёжи, юнармейское движение и другие объединения, — рассказала заместитель директора департамента образования Евгения Шкута.

Во время церемонии посвящения ребята принесли присягу и тут же получили первые серьёзные задания —провести микро-форум «ПРО-лидер» и акцию «Неделя добра». Выполнить их они должны до 19 февраля.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина. «Движение первых» объединило все российские молодежные организации и общественные движения. Оно направлено на воспитание подростков, организацию их отдыха и формирование мировоззрения на основе традиционных нравственных и духовных ценностей.