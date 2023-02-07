Более 4 тысяч казаков Кубани отправились участвовать в спецоперации

В зону СВО отправились более сотни казаков-добровольцев. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На территории специального учебного центра «Кубань» прошла торжественная церемония отправки казаков-добровольцев в зону специальной военной операции. Выполнять боевые задачи отправились свыше сотни казаков Кубанского казачьего войска.

– Все прошли специальную месячную подготовку по различным направлениям. Бойцы полностью экипированы и готовы к выполнению боевых задач. Сейчас уже более четырех тысяч казаков Кубанского казачьего войска участвуют в спецоперации, - рассказал вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов.

Многие из кубанских казаков-добровольцев за мужество, героизм и отвагу были представлены к краевым и государственным наградам.