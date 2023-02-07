В Сочи перекрыта трасса из-за опрокинувшегося грузовика

В Сочи на трассе опрокинулся перегруженный грузовик. Фото ФКУ УПРДОР "Черноморье"

В Сочи из-за серьезной аварии перекрыто движение на 103-м км трассы А-147 Джубга - Сочи. Как сообщили в ФКУ УПРДОР «Черноморье» водитель грузовика «Вольво» с прицепом не справился с управлением и допустил опрокидывание.

- Пострадавших нет. Сейчас идет подсчет материального ущерба. Движение на участке перекрыто в обе стороны, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Известно, что грузовик перевозил сантехнику и, по предварительным данным, был перегружен. В результате аварии произошел разлив горюче-смазочных материалов.