Фонд развития Краснодарского края принял участие в международном бизнес-форуме

Кубанская делегация прибыла в Египет.

В Египте в смешанном формате прошли ежегодное заседание Генерального совета Ассамблеи народов Евразии и международный бизнес-форум. Мероприятия привлекли участников более чем из 30 стран мира.

- В современных условиях особенно важно укреплять международные и межмуниципальные деловые связи, искать новые возможности для торгов-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций, а также развивать новые формы народной дипломатии. В ходе работы деловой программы форума был презентован инвестиционный потенциал нашего региона, обсуждены вопросы организации бизнес-миссии Краснодарского края в Александрию, - рассказал генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Делегация заручилась поддержкой Генерального консульства России в Александрии по продвижению гуманитарных проектов, установления побратимских отношений, а также презентации образовательных учреждений Кубани на площадке Русского дома в Александрии.