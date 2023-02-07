Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика7 февраля 2023 20:06

Фонд развития Краснодарского края принял участие в международном бизнес-форуме

Ежегодное заседание Генерального совета Ассамблеи народов Евразии и международный бизнес-форум прошли в Египте
Евгения ХАЛИКОВА
Кубанская делегация прибыла в Египет.

Кубанская делегация прибыла в Египет.

В Египте в смешанном формате прошли ежегодное заседание Генерального совета Ассамблеи народов Евразии и международный бизнес-форум. Мероприятия привлекли участников более чем из 30 стран мира.

- В современных условиях особенно важно укреплять международные и межмуниципальные деловые связи, искать новые возможности для торгов-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций, а также развивать новые формы народной дипломатии. В ходе работы деловой программы форума был презентован инвестиционный потенциал нашего региона, обсуждены вопросы организации бизнес-миссии Краснодарского края в Александрию, - рассказал генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Делегация заручилась поддержкой Генерального консульства России в Александрии по продвижению гуманитарных проектов, установления побратимских отношений, а также презентации образовательных учреждений Кубани на площадке Русского дома в Александрии.