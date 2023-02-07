В Сочи семеро пожарных тушили загоревшийся грузовик

Из-за разлития ГСМ грузовик вспыхнул. Фото: пресс-служба ФКУ УПРДОР "Черноморье"

В Сочи на 103-м км трассы А-147 Джубга – Сочи водитель грузовика «Вольво» с прицепом не справился с управлением и допустил опрокидывание. В итоге произошел разлив горюче-смазочных материалов с последующим возгоранием автомобиля.

- В 22.12 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании кабины грузовика. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за серьезной аварии было перекрыто движение в обе стороны. В тушении горящего грузовика были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Известно, что грузовик перевозил сантехнику и, по предварительным данным, был перегружен. В результате никто не пострадал. Спустя час движение по трассе было открыто.