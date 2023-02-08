Узнали, где будут отключения света в Сочи 8 февраля 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Антон ФОКИН

В Сочи 8 февраля не будет света по целому ряду улиц. Электроэнергию отключат в связи с проведением планово-предупредительных работ в течение нескольких часов с 7:00 до 20:00.

- Света не будет на улицах Кропоткинская, Черновицкая, Блинова, Ворошиловградская, Кропоткинская, Ахштырская, Ильинская, Гранатовая, Мзымтинская, Центральная, Володарского, Алычевая, Володи Ульянова, Михайловская, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также уточняется, что электроэнергию отключат на улицах Энергетиков, Целинная, Пластунская, Альпийская, Кубанская, Первомайская, Волгоградская 28/2, Чапаева, Параллельная, Титова, Севастопольская, Невская 50а, Виноградная, Плеханова, Виноградная, Фадеева, Абовяна, Ландышевая, Тоннельная, Целинная, Пластунская, Семашко, Енисейская и Образцовая.

Кроме того, в зону отключения попадут переулки Садовый, Форелевый, Вишневый, Лавровый, Абовяна, Совхозный, Табачный, Грушовый, Теневой и Вишневый.

Отключения электроэнергии запланированы и на территориях садовых товариществ «Дружба» и «Зефанос-4».