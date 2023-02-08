Из-за сильного ветра деревья могут падать на дома

В Курганинском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На район, как и на весь край, обрушился снегопад и ураганный ветер. Уточняется, что режим повышенной готовности будет действовать до 8:00 9 февраля.

- Главам Курганинского городского и сельских поселений муниципалитета предложено принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, предупреждению развития возможных чрезвычайных ситуаций. Руководителям предприятий, учреждений и организаций привести в повышенную готовность и усилить аварийные и ремонтно-восстановительные подразделения, немедленно реагировать на поступающие сообщения об авариях и нарушениях нормального функционирования систем, - сообщили в администрации.

В муниципалитете круглосуточно дежурит руководящий состав. В случае возникновения ЧС жителям района необходимо обращаться в экстренные службы по номерам «01», «112».