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НовостиОбщество8 февраля 2023 4:58

Погода в Адыгее 8 февраля 2023: в горах прогнозируют сход лавин

В Адыгее 8 февраля температура воздуха ночью опустится до - 11 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 8 февраля 2023

Узнали, какой будет погода в Адыгее 8 февраля 2023

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 8 февраля 2023 года.

В Адыгее 8 февраля погода сохранится пасмурной. Температура воздуха днем поднимется до -4 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, 6 м/с. В республике продолжит идти снег. Ночью температура опустится до -8 градусов.

В Лагонаки ожидается облачность. В светлое время суток воздух прогреется до -4 градусов. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -11 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, 2 м/с.

Напоминаем, что МЧС предупредило о сходе лавин в горах республики. Обвал снега возможен в горах выше 1,5 тысячи метров.