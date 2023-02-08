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НовостиОбщество8 февраля 2023 5:13

Новое отделение «Движение первых» открылось в Сочи

Оно появилось на базе Университетского экономико-технологического колледжа СГУ
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В честь открытия была проведена торжественная церемония.

В честь открытия была проведена торжественная церемония.

В Сочи открылось новое отделение «Движение первых». Его основали на базе Университетского экономико-технологического колледжа СГУ. В честь открытия была проведена торжественная церемония.

Участникам «Движение первых» рассказали об основных направлениях работы движения. Школьников и студентов будут просвещать в направлениях науки, технология, культуры, искусства, экологии и спорта.

- К концу февраля планируем создать местное отделение по городу Сочи, которое объединит все первичные. Основная цель этого движения - объединить активную молодежь, - сообщил начальник управления молодежной политики Сергей Черемшанов.