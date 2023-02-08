Выставка «По следам Рафаэля» откроется 9 февраля в Краснодаре Фото: kultura.krasnodar.ru

Выставка «По следам Рафаэля» откроется 9 февраля в Краснодаре. Экспозиция с работами Рафаэля Санти, посвященную 540-летию со дня рождения художника, начнет работу краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко.

Посетители выставки увидят графические произведения западноевропейских мастеров, автором композиций которых был Рафаэль Санти. На выставке представят работы Шписа Августа Фридриха «Святое Семейство», Лоришона «Мадонна дворца Бридж Уотэ», Фоссейе Жан-Батиста «Час дня» и другие.

- В экспозицию вошли копии живописных полотен мастера - знаменитая «Мадонна в креслах» и «Автопортрет», выполненные итальянским живописцем Джузеппе Паррини в конце XIX века, - сообщили в пресс-службе краевого министерства культуры.

Посетить выставку можно с 9 февраля по 5 марта по улице Красной, 13. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить экспозицию по «Пушкинской карте».