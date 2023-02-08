В горах Сочи сохраняется лавиноопасность из-за сильного снегопада и ветра

Работники горнолыжных курортов на постоянной основе осматривают склоны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В горах Сочи прогнозируется сход лавин до конца 12 февраля. Опасность связана с сильным снегопадом и шквалистым ветром. Работники горнолыжных курортов на постоянной основе осматривают склоны для безопасности туристов.

- На текущей неделе повышается вероятность схода лавин и снежных масс в горных районах Краснодарского края, - предупредили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института ГОЧС.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, лавиноопасность сохранятся в горах Сахалинской области, Камчатского края, республик Северо-Кавказского федерального округа и Мурманской области. К слову, сход лавин по стране был зафиксирован 128 раз.