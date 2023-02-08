В Краснодаре ночью более 40 спецмашин расчищали дороги от снега

На дорогах Краснодара всю ночь работала спецтехника Фото: krd.ru

В Краснодаре спецтехника всю ночь расчищала дороги от снега. На проезжей части работали более 40 комбинированных машин. А для обработки наледи специалисты использовали 507 тонн песко-соляной смеси, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В первую очередь мы расчищаем от снежных заносов и обрабатываем противогололедными материалами магистрали и мосты города. И только потом техника выходит на дороги второй очереди, - отметил замглавы города Владимир Архипов. - Конечно, отдельное внимание уделяем маршрутам, по которым ходят школьные автобусы и общественный транспорт. Работа не останавливается - к одним и тем же участкам возвращаемся неоднократно.

Сейчас в краевом центре сугробы в высоту достигли девяти сантиметров. Тротуары, подземные пешеходные переходы и остановки расчищали от снега 604 человека и 34 единицы спецтехники.

Уточняется, что днем спецтехника будет работать также на дорогах второй очереди. Водителей призывают по возможности отказаться от личного транспорта и использовать общественный.

- Это необходимо в целях безопасности, а также для того, чтобы спецтехника смогла качественно выполнить расчистку и обработку городских дорог от наледи и снежных заносов, - уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

При возникновении ЧС жителей просят обращаться в экстренные службы по номеру 112.