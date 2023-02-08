На строительство экокурорта «Лагонаки» в Адыгее направят 3,8 млрд рублей

Ежегодно курорт смогут посещать до 500 тысяч гостей. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Строительство экокурорта «Лагонаки» в Адыгее завершат к 2025 году. На эти цели в этом году направят 3,8 млрд рублей.

- Создание горнолыжного экокурорта «Лагонаки» является якорным проектом. Его реализация повлияет не только на развитие туристической отрасли, но и окажет существенное влияние на экономику Адыгеи в целом., - рассказали в пресс-службе правительства региона. - Будет создано около двух тысяч рабочих мест непосредственно на курорте.

На первом этапе в «Лагонаки» построят шесть канатных дорог. Протяженность трасс составит 25 километров, а номерной фонд - 642 единицы. Ежегодно курорт смогут посещать до 500 тысяч гостей.

Ранее «КП» - Кубань», показывала фото будущего горного курорта. Его планируют построить в стиле неошале.