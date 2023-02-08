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НовостиОбщество8 февраля 2023 5:42

В Новороссийске спасатели вернули домой потерявшуюся пенсионерку с провалами в памяти

Женщина находилась в километре от дома
Светлана ОВДЕЙ
Женщину нашли в километре от дома и передали родственникам Фото: t.me/alekseioderov

Женщину нашли в километре от дома и передали родственникам Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели вернули домой потерявшуюся пенсионерку с провалами в памяти. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

В экстренную службу обратились родственники жительницы. Они сообщили, что пожилая женщина ушла из дома и не вернулась. При этом она страдает провалами в памяти. Из-за непогоды женщина могла замерзнуть.

- Спасатели выехали по адресу проживания и обнаружили пожилую женщину примерно в километре от дома, замершую и очень напуганную, - рассказал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем telegram-канале. - Спасатели передали ее родственникам.

Сейчас женщина находится с семьей, ее жизни ничего не угрожает.