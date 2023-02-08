В Сочи 75% домов строят с бассейнами

75% объектов строят с бассейнами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи на продажу выставлено около 6,5 тысячи различных объектов. Почти половину домов построили после 2000 года, 1,6 тысяч - год сдачи 2020 год. К слову, 75% объектов строят с бассейнами. Несмотря на близость моря, на курорте востребованы искусственные сооружения.

- Самый дорогой объект, построенный в 2020 год - трехэтажный особняк в Хостинском районе площадью 750 квадратных метров на участке 120 соток. Его продают за 725 миллионов рублей, - сообщили эксперты недвижимости.

А дом, который был построен в промежутке с 2000 по 2019 годы, продают за 1,7 миллиарда рублей. За эту сумму можно приобрести пятиэтажный коттедж площадью 1,7 тысяча квадратных метров. Участок дома составляет 15 соток.