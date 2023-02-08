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НовостиОбщество8 февраля 2023 6:21

На побережье Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение из-за урагана

Порывы ветра будут достигать 38 м/с
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Штормовое предупреждение из-за урагана действует на территории края до конца 8 февраля.

Штормовое предупреждение из-за урагана действует на территории края до конца 8 февраля.

Фото: Виктор КЛЮШКИН

На территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение. На участке Анапа-Новороссийск-Геленджик бушует ураган. Штормовое предупреждение из-за урагана действует на территории края до конца 8 февраля.

- На побережье ожидается северо-восточный ветер с порывами 30-34 м/с, в отдельных районах очень сильный северо-восточный ветер (ураган) с порывами 35-38 м/с, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, температура воздуха на территории региона будет составлять от -5 до -10 градусов. Высота волн на побережье может достигать от 1,5 до 2,5 метров.