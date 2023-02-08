По всей стране 8 февраля отмечают День российской науки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По всей стране 8 февраля отмечают День российской науки. Глава Адыгеи поздравил работников научной сферы с профессиональным праздником.

- В Адыгее с каждым годом создается все больше условий для укрепления интеллектуального потенциала региона, подготовки высокопрофессиональных кадров, людей, способных вывести наш регион на новый научно-технологический уровень развития, - рассказал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов отметил значимость науки в развитии общества. А также пожелал всему научному сообществу крепкого здоровья, ярких открытий и творческих успехов.