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НовостиОбщество8 февраля 2023 6:23

Глава Адыгеи поздравил работников научной сферы с профессиональным праздником

Мурат Кумпилов пожелал научному сообществу здоровья и ярких открытий
Валерия ГОДОВНИКОВА
По всей стране 8 февраля отмечают День российской науки

По всей стране 8 февраля отмечают День российской науки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По всей стране 8 февраля отмечают День российской науки. Глава Адыгеи поздравил работников научной сферы с профессиональным праздником.

- В Адыгее с каждым годом создается все больше условий для укрепления интеллектуального потенциала региона, подготовки высокопрофессиональных кадров, людей, способных вывести наш регион на новый научно-технологический уровень развития, - рассказал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов отметил значимость науки в развитии общества. А также пожелал всему научному сообществу крепкого здоровья, ярких открытий и творческих успехов.