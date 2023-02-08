На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 227 машин Фото: t.me/opershtab23

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 227 машин. Работа паромов приостановлена 5 февраля из-за сильного ветра.

- С 22:45 5 февраля работа паромной переправы приостановлена по погодным условиям, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Штормовое предупреждение по сильному ветру продолжает действовать на Керченской переправе. Автомобили, ожидающие в очереди, находятся на накопительной парковке в поселке Ильич. Для водителей развернут пункт обогрева и работает полевая кухня.

- Все остальные накопительные площадки выведены в резерв, в готовности к развертыванию при необходимости, - добавили в пресс-службе краевого МЧС.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничение ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.