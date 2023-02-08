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НовостиКарта Кубани8 февраля 2023 6:35

Трасса между Геленджиком и Новороссийском закрыта для грузовиков из-за снега

На дороге остается более 50 фур и газелей
Мария ЧАЛАЯ
Перевал между Геленджиком и Новороссийском закрыт. Фото: t.me/gibdd_nvrsk

Перевал между Геленджиком и Новороссийском закрыт. Фото: t.me/gibdd_nvrsk

Трасса между Геленджиком и Новороссийском закрыта для грузовиков из-за снега. Открытие перевала ожидают более 50 фур и газелей.

- На автодороге М4 «Дон», в сторону Геленджика, продолжают действовать ограничения для движения большегрузного транспорта. Соблюдайте скоростной режим, - сообщили в Госавтоинспекции Новороссийска.

Уточняется, что непогода продлится во всем крае до конца 8 февраля.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что на перевале под Геленджиком из-за норд-оста застряло более 50 большегрузов.