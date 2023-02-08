Житель Адыгеи потерял 1,3 млн рублей, поверив мошенникам-инвесторам

Потерпевшего убеждали, что для накопления денег, ему нужно продолжать вносить свои средства. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Адыгеи лишился 1,3 млн рублей, поверив мошенникам-инвесторам. Мужчину привлекло рекламное объявление в интернете о быстром заработке.

- Перейдя по ссылке, пенсионеру вскоре удалось выйти на связь с неизвестными, которые представились специалистами-кураторами, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Вскоре мужчина начал выполнять все поступающие ему инструкции, а именно, перечислять свои накопления на указанные ему реквизиты.

Потерпевшего убеждали, что для накопления денег, ему нужно продолжать вносить свои средства. Для этого 59-летний житель Тахтамукайского района даже оформил кредит. К моменту, когда мужчина понял, что столкнулся с мошенниками, он перевел им 1,38 млн рублей.