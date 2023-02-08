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НовостиОбщество8 февраля 2023 7:08

В Краснодаре озвучили самые высокооплачиваемые вакансии февраля

Работодатели предлагают зарплату от 100 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
Сотрудникам готовы платить от 100 тысяч рублей Фото из архива КП

Сотрудникам готовы платить от 100 тысяч рублей Фото из архива КП

В Краснодаре озвучили самые высокооплачиваемые вакансии февраля. Рейтинг составили эксперты платформы по поиску работы SuperJob.

Так, самую высокую зарплату в краевом центре предлагают ведущему менеджеру по продажам. Сотрудник, работодателем которого выступает поставщик IT-решений и сервисов, может получать от 150 тысяч рублей. Кроме того, при использовании личного автомобиля работнику предложена оплата горюче-смазочных материалов и амортизации.

Вторую строчку рейтинга занимает должность замдиректора по строительству в компании, строящей нежилые помещения. Сотруднику готовы платить 150 тысяч рублей. На третьем месте находится вакансия менеджера по работе с клиентами. Работодатель предлагает зарплату в размере до 120 тысяч рублей с обучением.

Замыкает рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий слесарь-механик с оплатой труда от 100 тысяч рублей. Сотруднику предстоит ремонтировать элитные иномарки.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что зарплатные ожидания жителей Кубани за год выросли на 2,5 тысячи рублей. Больше всего увеличились запросы высшего менеджмента.