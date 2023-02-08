Сотрудникам готовы платить от 100 тысяч рублей Фото из архива КП

В Краснодаре озвучили самые высокооплачиваемые вакансии февраля. Рейтинг составили эксперты платформы по поиску работы SuperJob.

Так, самую высокую зарплату в краевом центре предлагают ведущему менеджеру по продажам. Сотрудник, работодателем которого выступает поставщик IT-решений и сервисов, может получать от 150 тысяч рублей. Кроме того, при использовании личного автомобиля работнику предложена оплата горюче-смазочных материалов и амортизации.

Вторую строчку рейтинга занимает должность замдиректора по строительству в компании, строящей нежилые помещения. Сотруднику готовы платить 150 тысяч рублей. На третьем месте находится вакансия менеджера по работе с клиентами. Работодатель предлагает зарплату в размере до 120 тысяч рублей с обучением.

Замыкает рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий слесарь-механик с оплатой труда от 100 тысяч рублей. Сотруднику предстоит ремонтировать элитные иномарки.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что зарплатные ожидания жителей Кубани за год выросли на 2,5 тысячи рублей. Больше всего увеличились запросы высшего менеджмента.