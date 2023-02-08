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НовостиОбщество8 февраля 2023 7:26

Жителя Майкопа задержали с наркотиками

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
Жителей республики поймали с запрещенными веществами

Жителей республики поймали с запрещенными веществами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Адыгеи задержала местного 33-летнего жителя с наркотиками. 33-летний мужчина ранее был судим.

- При нем стражи правопорядка обнаружили неизвестное вещество, внешне схожее с синтетическим наркотиком, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Эксперты-криминалисты вскоре подтвердили версию полицейских – изъятым оказался мефедрон, общей массой около одного грамма.

Аналогичный случай произошел на автодороге Майкоп-Кореновск. Сотрудники ДПС остановили отечественный автомобиль. При осмотре в машине нашли два свертка с веществом, внешне похожим на соль. Содержимое направили на исследование.