Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 7:32

Осужденный собирал деньги в «общак» для финансирования экстремизма в колонии в Адыгее

Расследование уголовного дела продолжается
Валерия ГОДОВНИКОВА
Являясь членом запрещенной экстремистской организации на территории России, подозреваемый регулярно собирал деньги с осужденных

Являясь членом запрещенной экстремистской организации на территории России, подозреваемый регулярно собирал деньги с осужденных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее в отношении осужденного возбудили уголовное дело за участие и финансирование экстремистской организации. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР республики.

По данным следствия,36-летний житель Ставропольского края отбывает наказание в одной из тюрем республики. Являясь членом запрещенной экстремистской организации на территории России, подозреваемый регулярно собирал деньги с осужденных. Средства шли в «общак» для спонсирования экстремизма.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.