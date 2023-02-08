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НовостиОбщество8 февраля 2023 8:00

На горнолыжных курортах Сочи сугробы выросли на два метра

За минувшую ночь прибавилось три сантиметра снега
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Снегопады до сих пор продолжаются

Снегопады до сих пор продолжаются

Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжных курортах Сочи продолжает идти снегопад. На высотах от 1600 метров снежный слой составляет уже два метра. На склона выше 2200 метров - 219 сантиметров. К слову, за ночь 8 февраля сугробы выросли на три сантиметра.

- На высота 1600 метров снежный слой увеличился на четыре сантиметра, на высоте 1472 метра сугробы выросли до 109 сантиметров, на отметке 1100 метров - до 106 сантиметров, - сообщили в пресс-службе горнолыжных курортов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, снегопады до сих пор продолжаются. К слову, в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение.