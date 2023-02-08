В Краснодаре запретят стоянку транспорта на участке улицы Калининградской Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре запретят стоянку транспорта на участке улицы Калининградской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения на участке от улицы Северной до улицы им. Калинина введут с 1 марта. Специалисты установят здесь дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта.

- Такие меры принимаются, чтобы автомобили, оставленные водителями вне парковочных мест, не создавали помехи другим участникам дорожного движения, - отметили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Автомобилистом просят быть внимательными и соблюдать правила ПДД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре 12 февраля перекроют движение в районе пересечения улиц Красной и Гимназической. Водители не смогут проехать в связи с проведением акции к 80-летию освобождения города.