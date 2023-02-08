Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 8:11

Два аппарата для ультразвуковой терапии закупили в больницу Горячего Ключа

Также поставили аппарат для лечения фонофорезом
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Оборудование помогает улучшить кровоток. Фото: администрация региона

Оборудование помогает улучшить кровоток. Фото: администрация региона

В городскую больницу Горячего Ключа закупили новое оборудование. В медучреждении появились два аппарата для ультразвуковой терапии и один для лечения фонофорезом.

– Оборудование предназначено для того, чтобы облегчить боль пациента и улучшить состояние тканей организма. Его применяют физиотерапевты для избавления от спазмов и воспалений, - рассказал главврач больницы Виктор Дегтярев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, оборудование помогает улучшить кровоток и ускоряет восстановление организма.