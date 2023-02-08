Два аппарата для ультразвуковой терапии закупили в больницу Горячего Ключа

Оборудование помогает улучшить кровоток. Фото: администрация региона

В городскую больницу Горячего Ключа закупили новое оборудование. В медучреждении появились два аппарата для ультразвуковой терапии и один для лечения фонофорезом.

– Оборудование предназначено для того, чтобы облегчить боль пациента и улучшить состояние тканей организма. Его применяют физиотерапевты для избавления от спазмов и воспалений, - рассказал главврач больницы Виктор Дегтярев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, оборудование помогает улучшить кровоток и ускоряет восстановление организма.