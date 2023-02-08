Региональный этап олимпиады школьников по английскому языку завершился на Кубани

Олимпиада проходила в два этапа.

На Кубани завершился региональный этап олимпиады школьников по английскому языку. Свои знания проверяли 133 школьника из 23 муниципальных образований.

Олимпиада проходила в два этапа. В ней принимали участие школьники с 9 по 11 класса. 6 февраля в учреждениях состоялся письменные тур, а 7 февраля - устный.

- Предварительные результаты, критерии оценивания, видеозаписи разбора олимпиадных заданий разместят в личном кабинете участника олимпиады 10 февраля, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, школьнике, набравшие большее количество баллов, будут представлять край на заключительном этапе. Он состоится с 6 по 11 апреля в Москве.