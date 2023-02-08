На Кубани за сутки COVID-19 заболели 177 человек, в том числе 26 детей

На Кубани за сутки выявили 177 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 177 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 26 детей, самому младшему из которых неделя. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 78 положительных результатов, в Сочи - 22, Крымском районе - 10, в Абинском – семь. По шесть человек заболели в Новороссийске, Гулькевичском и Северском муниципалитетах, пять – в Армавире, по четыре - в Геленджике, Динском и Тимашевском районах, по три – в Анапе, Кавказском и Славянском.

- По два новых пациента в Мостовском, Павловском, Тбилисском районах, по одному - в Белоглинском, Ейском, Красноармейском, Новопокровском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Туапсинском, Успенском, Усть-Лабинском и в Горячем Ключе, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки с выздоровлением в регионе выписали 128 пациентов.